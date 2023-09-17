Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 11:22
Edebiyat öğretmenleri

Değerli hocalarım ,aday öğretmenim ve meslek lisesine atandım.

1.Meslek lisesi öğrencileri 9,10,11, ve 12. sınıflar ,DERSLERİNİZDE ders kitabı ve defter getiriyorlar mı?Kitap yaptırımınız ne oluyor. defter getirmeyen öğrenciye

2.Dersi nasıl işliyorsunuz?

3.MEB ders kitaplarında metni anlama ve çözümleme kısmını derse hazırlık ve ödev olarak mı veriyorsunuz?Yoksa o kısmı derste tel tek işliyor musunuz?

TECRÜBELERİNİZLE BU KARDEŞİNİZE YOL GÖSTERİRSENİZ SEVİNİRİM.aLLAH HEPİMİZE YARDIM ETSİN. SAYGILAR.

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