Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 11:26
Alkolden El Konulan Ehliyet Nasıl Geri Alınır?

Alkolden El Konulan Ehliyet Nasıl Geri Alınır 2023-2024 Alkollü araç kullanırken ehliyete neden el konulur? El konulan Sürücü Belgesi Nasıl Geri Alınır? Hangi durumlarda Ehliyete el konulur? Sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren suçlar hangileridir? Alkolden ehliyet kaptırdım nasıl geri alacağım? Alkolden el konulan ehliyet için af var mı?

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Alkolden El Konulan Ehliyet Nasıl Geri Alınır ? 2023-2024

Alkolden El Konulan Ehliyet Nasıl Geri Alınır ?Alkolden El Konulan Ehliyet

Alkolden El Konulan Ehliyet Nasıl Geri Alınır ? 2023-2024

Alkollü araç kullanmak suçundan (K.T.K. ? 48/5) 1. Kez sürücü belgeme el konuldu. Ne zaman geri alabilirim?

Sürücü belgesi geri alma tutanağı ve kimliğiniz ile beraber, (Eğer sürücü belgesini kendiniz dışında başka biri alacaksa noter tarafından ?sürücü belgemi almaya yetkilidir? şerhi bulunan vekâlet verilmesi gerekmektedir.) sürücü belgenizin geri alındığı tarihten itibaren (6) altı aylık süre bitiminde 11.06.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6487 sayılı kanunda yapılan değişiklikten dolayı ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla verilmiş olan trafik idari para cezalarının tamamının tahsil edildiğini gösteren ?borcu yoktur? belgesi ile başvurarak sürücü belgenizi geri alabilirsiniz.

Alkolden El Konulan Ehliyet Nasıl Geri Alınır ?

Alkollü araç kullanmak suçundan (K.T.K. ? 48/5) 2. Kez sürücü belgeme el konuldu. Ne zaman geri alabilirim?

Karayolları Trafik Kanunu?na göre sürücü belgesine 2. Kez el konulanlar İl Sağlık Müdürlüğünce ?sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine? tabi tutulur. Eğitimini başarı ile tamamlayanlar sürücü belgesi geri alma tutanağı ve kimliğiniz ile beraber, (Eğer sürücü belgesini kendiniz dışında başka biri alacaksa noter tarafından ?sürücü belgemi almaya yetkilidir? şerhi bulunan vekâlet verilmesi gerekmektedir.) sürücü belgenizin geri alındığı tarihten itibaren 2 yıllık süre bitiminde 11.06.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6487 sayılı kanunda yapılan değişiklikten dolayı ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla verilmiş olan trafik idari para cezalarının tamamının tahsil edildiğini gösteren ?borcu yoktur? belgesi ile başvurarak sürücü belgenizi geri alabilirsiniz.

Kaynak: https://sudge.org.tr/alkolden-el-konulan-ehliyet-nasil-geri-alinir-2023-2024/


Fatmazehra76
Aday Memur
17 Eylül 2023 11:36

alkolle araç kullananın ehliyeti ömür boyu alınmalı, toplumun geriye kalanın selameti için

Toplam 1 mesaj

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