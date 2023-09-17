Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Eylül 2023 11:37
DAYISIZ POLİSLİKTEN MÜHENDİSLİĞE GEÇMEK :)

Başlıktan anlaşılacağı üzere internette sağlıklı bilgi edinemediğim için ve kulaktan dolma sadece torpille olur denilen bu konu için tecrübeli/bilgili herkesin görüşüne ve yönlendirmesine ihtiyacım var . Ben inşaat Mühendisliğinden geçtiğimiz aylarda mezun olan fiili görev süresi 4 yıl, PMYO mezunu bir polisim.

Mühendislik yapabilmek için girmem gereken sınav nedir?

Emniyette Muvafakat verme kısmında torpil şart mı yoksa emsal karar ile dava çözüm olur mu?

Devlet kurumlarında ya da belediyelerde mühendis olarak çalışmak için polislikte 6 yılı doldurmamız gerektiği ile ilgili net bir ibare var mı?

Ve en önemlisi sizce meslekte garanti maaş alıyorsun uğraşma yeni bir macera ile tayin istemiyorsan gihe geç mi dersiniz yoksa mühendisliği kovalamalı mıyım?


umutXx
Şube Müdürü
17 Eylül 2023 11:54

maaş için yapıyorsanız, inşaat mühendisliği kadrosu durumuna göre değişiyor, bakanlıklar arası geçişi souyorsanız genelde arkanızın sağlam olması önemlidir, ünvan değişikliği soruyorsanız sınavına tabi oluyorsunuz, ama 3k için uğraşa değer mi bilemiyorum, gih sınıfı her halükarda daha rahat edersiniz ama maaşınız oldukça düşer. rahatlık için mi kariyer için mi yoksa maaş için mi soruyorsunuz? ona göre yönlendirelim.


Dramagrl
Aday Memur
17 Eylül 2023 12:09
eşimizin görev süresi dolmadan gihe gecebilir miyiz esim cakılı kadro devlette
umutXx, 2 saat önce

maaş için yapıyorsanız, inşaat mühendisliği kadrosu durumuna göre değişiyor, bakanlıklar arası geçişi souyorsanız genelde arkanızın sağlam olması önemlidir, ünvan değişikliği soruyorsanız sınavına tabi oluyorsunuz, ama 3k için uğraşa değer mi bilemiyorum, gih sınıfı her halükarda daha rahat edersiniz ama maaşınız oldukça düşer. rahatlık için mi kariyer için mi yoksa maaş için mi soruyorsunuz? ona göre yönlendirelim.


umutXx
Şube Müdürü
17 Eylül 2023 12:15

ikisi aynı şey değil hocam zaten, eşinizin durumuyla sizin durum aynı değil ki geçişini engellesin. sizin şartlarınız taşıyorsa eşinizin hangi kadroda olduğunun bir önemi yok, yine geçersiniz. bahsettiğiniz durum tayin ile alakalıdır, ünvanlar arası geçiş eşlerin ünvanlarını bağdaştırmaz. yani özetle ünvan geçişleri kişiseldir, eşler arası bir durum değil.

Dramagrl, 2 saat önce
eşimizin görev süresi dolmadan gihe gecebilir miyiz esim cakılı kadro devlette

ÇİLEKEŞBÜROCU
Aday Memur
17 Eylül 2023 12:38

Teşekkür ederim öncelikle, Ben tayin durumu için düşünüyorum. Dediğiniz gibi birçok kriter var ailevi özel sağlık sebeplerinden tayin durumu olmaması için elimdeki diplomayı değerlendiriyorum diyebilirim zannediyorum sizin başlıklara göre karşılığı biraz rahatlık oluyor...

Mesai saatlerimizin zorluğu ve değişkenliği, mobbing, rütbe tayin derken bir kararsızlık furyası

umutXx, 2 saat önce

maaş için yapıyorsanız, inşaat mühendisliği kadrosu durumuna göre değişiyor, bakanlıklar arası geçişi souyorsanız genelde arkanızın sağlam olması önemlidir, ünvan değişikliği soruyorsanız sınavına tabi oluyorsunuz, ama 3k için uğraşa değer mi bilemiyorum, gih sınıfı her halükarda daha rahat edersiniz ama maaşınız oldukça düşer. rahatlık için mi kariyer için mi yoksa maaş için mi soruyorsunuz? ona göre yönlendirelim.


umutXx
Şube Müdürü
17 Eylül 2023 12:44

mobing istemiyorsanız gih en rahat kadro yeridir, ancak en rahat bakanlık meb, diyanet işleri, gsb, ticaret bakanlığı vb. yerlerdir. emniyet ve askeriyede vb. kurumlarda gih düşünüyorsanız gideceğiniz yere göre değişir rahatlık. emniyet ve askeriyedeki amirlik her zaman yanında mobbing getiren bir birimdir. diğer bakanlıklara geçiş yapmaya bakın. sağlık bakanlığında devlet hastaneleri vb. yerler sıkıntılıdır. ona göre tercih edersiniz yerinizi.

ÇİLEKEŞBÜROCU, 1 saat önce

Teşekkür ederim öncelikle, Ben tayin durumu için düşünüyorum. Dediğiniz gibi birçok kriter var ailevi özel sağlık sebeplerinden tayin durumu olmaması için elimdeki diplomayı değerlendiriyorum diyebilirim zannediyorum sizin başlıklara göre karşılığı biraz rahatlık oluyor...

Mesai saatlerimizin zorluğu ve değişkenliği, mobbing, rütbe tayin derken bir kararsızlık furyası

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