DAYISIZ POLİSLİKTEN MÜHENDİSLİĞE GEÇMEK :)

Başlıktan anlaşılacağı üzere internette sağlıklı bilgi edinemediğim için ve kulaktan dolma sadece torpille olur denilen bu konu için tecrübeli/bilgili herkesin görüşüne ve yönlendirmesine ihtiyacım var . Ben inşaat Mühendisliğinden geçtiğimiz aylarda mezun olan fiili görev süresi 4 yıl, PMYO mezunu bir polisim.

Mühendislik yapabilmek için girmem gereken sınav nedir?

Emniyette Muvafakat verme kısmında torpil şart mı yoksa emsal karar ile dava çözüm olur mu?

Devlet kurumlarında ya da belediyelerde mühendis olarak çalışmak için polislikte 6 yılı doldurmamız gerektiği ile ilgili net bir ibare var mı?

Ve en önemlisi sizce meslekte garanti maaş alıyorsun uğraşma yeni bir macera ile tayin istemiyorsan gihe geç mi dersiniz yoksa mühendisliği kovalamalı mıyım?