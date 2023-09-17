Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 12:01
24 ay ucretsız ızın kullanan var mı

Ucretsız iznimı 24 aya kadar kullanma niyetindeyim o da 5 mayıs 2024 te bitecek bunu 4 mayıs 2024 cumartesi gunu bitecek sekılde dilekceye yazsam ılce meb o gun islem yapar mı? Bı de mudurun tepkisinden cekınıyorum acıkcası&#128532; bebege bakacak kimse yok sonrasında son 40 gun ıcın de heyet raporu almayı dusunuyorum


difficulties
Şef
17 Eylül 2023 13:28

müdürün tepkisi diye bir şey yok. ona halt etmek düşer. yazın dilekçenizi geçin. sizin kanuni hakkınız. müdürün söz hakkı bile yok.

ilk izin tarihinizden 12 ay sonrasına ücretsiz izin alırsanız kadronuz düşer o okuldan. 11 ay 29 gün olacak şekilde alın. 1 gün gidin çalışın ertesi gün yine 11 ay 29 gün. buna kimse bir şey diyemez. ama heyet raporu kısmında sorun çıkabilir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaşım yatmamış.anasınıfı öğretmeni kendine yardımcı tutmak istiyor Teknik Öğretmen - Atölye/Laboratuvar Öğretmeni Ek Tazminatıbakanin mulakat israriMaaş ödülüAyin 16sinda ekside olmayan var mı?Mazot 40 Lira mutlu musunuz !!!Tekin Bey daha gelir gelmez 'TASARRUF' dedi!!?Ölçme Değerlendirme Değişiklik EleştirisiNorm fazlası durumu ve yapilan uygulama

Sözlük

ahuseda 2 lut gölü 1 gezilecek yer tavsiyesi 1 nevralji 1 levi 1 hz ibrahim peygamber 2 nefilim 1 camide namaz sırasında dışından sure okuyan insan 1 el sallamak 1 hoşlandığım erkek çok çirkin 2

Son Haberler

İşçilerin selamladığı yamaç paraşütü pilotu domates tarlasına indiTÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Alemdar'dan sendikal örgütlülük açıklamasıOrdu'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybettiMersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulunduOtobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar