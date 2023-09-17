24 ay ucretsız ızın kullanan var mı

müdürün tepkisi diye bir şey yok. ona halt etmek düşer. yazın dilekçenizi geçin. sizin kanuni hakkınız. müdürün söz hakkı bile yok.

ilk izin tarihinizden 12 ay sonrasına ücretsiz izin alırsanız kadronuz düşer o okuldan. 11 ay 29 gün olacak şekilde alın. 1 gün gidin çalışın ertesi gün yine 11 ay 29 gün. buna kimse bir şey diyemez. ama heyet raporu kısmında sorun çıkabilir.