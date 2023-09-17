arkadaşlar lütfen yardım eder misiniz?

Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Allah rızası için bilgisi olan yardımcı olabilir mi? ben adalet bakanlığını bekleyen biri olarak gsb'ye destek personeli olarak atandım bir hafta içerisinde evrak teslim etmem gerekiyor evrak teslim süresinden 2 ay kadar sonra söleşme imzalıyoruz bazı arkadaşlar sözleşme imzalamadan geçiş yapabileceğimi söylüyorlar bazıları evrak teslim edersen geçiş yapamazsın diyorlar konu hakkında net bilgisi olan bilgilendirirse çok minnettar olurum şimdiden çok teşekkür ederim

Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Allah rızası için bilgisi olan yardımcı olabilir mi? ben adalet bakanlığını bekleyen biri olarak gsb'ye destek personeli olarak atandım bir hafta içerisinde evrak teslim etmem gerekiyor evrak teslim süresinden 2 ay kadar sonra söleşme imzalıyoruz bazı arkadaşlar sözleşme imzalamadan geçiş yapabileceğimi söylüyorlar bazıları evrak teslim edersen geçiş yapamazsın diyorlar konu hakkında net bilgisi olan bilgilendirirse çok minnettar olurum şimdiden çok teşekkür ederim