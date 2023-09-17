Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Eylül 2023 13:14
arkadaşlar lütfen yardım eder misiniz?
Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Allah rızası için bilgisi olan yardımcı olabilir mi? ben adalet bakanlığını bekleyen biri olarak gsb'ye destek personeli olarak atandım bir hafta içerisinde evrak teslim etmem gerekiyor evrak teslim süresinden 2 ay kadar sonra söleşme imzalıyoruz bazı arkadaşlar sözleşme imzalamadan geçiş yapabileceğimi söylüyorlar bazıları evrak teslim edersen geçiş yapamazsın diyorlar konu hakkında net bilgisi olan bilgilendirirse çok minnettar olurum şimdiden çok teşekkür ederim

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