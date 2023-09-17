Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


17 Eylül 2023 13:18
Arkadaşlar Allah rızası için yardım edin
Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Ben adalet bakanlığını bekleyen biri olarak gsb'ye destek personeli olarak atandım. Bazı arkadaşlar sözleşme imzalamadan geçiş yapabileceğimi söylüyorlar bazıları ise asil olarak atandıktan sonra geçiş yapamacağımı söylüyorlar konu hakkında net bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok minnettar olurum şimdiden çok teşekkür ederim...

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