Arkadaşlar Allah rızası için yardım edin

Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Ben adalet bakanlığını bekleyen biri olarak gsb'ye destek personeli olarak atandım. Bazı arkadaşlar sözleşme imzalamadan geçiş yapabileceğimi söylüyorlar bazıları ise asil olarak atandıktan sonra geçiş yapamacağımı söylüyorlar konu hakkında net bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok minnettar olurum şimdiden çok teşekkür ederim...

Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Ben adalet bakanlığını bekleyen biri olarak gsb'ye destek personeli olarak atandım. Bazı arkadaşlar sözleşme imzalamadan geçiş yapabileceğimi söylüyorlar bazıları ise asil olarak atandıktan sonra geçiş yapamacağımı söylüyorlar konu hakkında net bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok minnettar olurum şimdiden çok teşekkür ederim...