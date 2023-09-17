Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Eylül 2023 13:21
Arkadaşlar Allah rızası için yardımcı olun
Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Ben adalet bakanlığını bekleyen biri olarak gsb'ye destek personeli olarak atandım bazı arkadaşlar sözleşme imzalamadan adalet bakanlığına geçiş yapabileceğimi bazıları ise asil olarak atandıktan sonra geçiş yapamayacağımı söylüyorlar konu hakkında net bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok minnettar olurum şimdiden çok teşekkür ederim...

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