Arkadaşlar Allah rızası için yardımcı olun

Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Ben adalet bakanlığını bekleyen biri olarak gsb'ye destek personeli olarak atandım bazı arkadaşlar sözleşme imzalamadan adalet bakanlığına geçiş yapabileceğimi bazıları ise asil olarak atandıktan sonra geçiş yapamayacağımı söylüyorlar konu hakkında net bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok minnettar olurum şimdiden çok teşekkür ederim...

Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Ben adalet bakanlığını bekleyen biri olarak gsb'ye destek personeli olarak atandım bazı arkadaşlar sözleşme imzalamadan adalet bakanlığına geçiş yapabileceğimi bazıları ise asil olarak atandıktan sonra geçiş yapamayacağımı söylüyorlar konu hakkında net bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok minnettar olurum şimdiden çok teşekkür ederim...