KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Eylül 2023 13:55
Sınavdan iyi bir puan almak ama mülakattan kalmak

Merhaba, hiçbir bilgim olmadığı için burada sormak istiyorum. Güncel haberlere göre mülakatın kaldırılmadığını görüyoruz, ama ben şunu merak ediyorum. Varsayıyorum KPSS'den iyi bir puan aldım ama mülakattan kaldım, bu durumda bildiğim kadarıyla mülakata tekrar girmek için bir sene daha beklemem gerekiyor, ama aynı zamanda KPSS'ye de tekrar, en baştan mı hazırlanmam gerekiyor?


Farukcuk
Aday Memur
17 Eylül 2023 14:35

evet. öğretmenler eylem yapın sesinizi duyurun. mülakatı getiremesinler. seçim var yakında tepkinizi ortaya koyun.

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