Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Eylül 2023 14:57
TALTİF

Bİr bilgisi olan var mı değerli büyüklerim şeflerim abilerim 2 dönemde de verilecekti diye söyleniyordu yanlışım varsa düzeltin yenisi ile ilgili gerek pbsye düşen gerekse konuşulunan bir tarih yok ??


mengok
Şef
17 Eylül 2023 15:31
ne taltifi reis ortadan girmişsin konuya
Toplam 1 mesaj

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