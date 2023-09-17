Türkiyede doktora bitmeden yurtdısında başlamak

Merhabalar

Türkiyede doktora yapıyorum, makalemin yayınlanmasını beklediğim süreçteyim. Resmi olarak 2024 haziran- temmuzda mezun olabiliyorum( son tez izleme raporu sonrası) Bırakmayı dusundugum için basvuru yapmıştım, ve bir yerden kabul aldım doktora için yurtdısından. Eğer orada başlarsam, buradan temmuzda mezun olamaz mıyım? Aynı anda iki kurumda doktora kaydım açık olacak ve galiba yasal değilmiş. Temmuza dek beklesem 9 kaybım olacak, yaşım ileri zaten, orada 3 sene daha erken biterdi başlasam

Nasıl bir yol izlemek gerek ? Çok tesekkurler