Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Eylül 2023 16:30
Pomem genel sağlık

merhabalar, arkadaşlar pomem i kazandım. daha önce kara kuvvetlerinde astsubay genel sağlığı geçmiştim ama sağ böbrek te 12 mm çapında ince septalar içeren kortikal kist bulunmuştu a53f1 kodu yazılmıştı ama geçer verilmişti bana. pomem de engel olur mu bu? mevzuatı okudum basit kistler sağlam kabul edilir yazıyor fakat benim kistimde septalar olduğu için basit sayılmayacağı ile ilgili şeyler okudum bilgisi olan var mı sorun olur mu bu benim için.


Abdulkerim taşkıran
17 Eylül 2023 17:26

yok mu bakacak şuna ya

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