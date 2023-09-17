Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


17 Eylül 2023 16:32
Gorevlendirme hakkinda

Ben muezzin kayyim olarak muftulugun benim kendi gorevli oldugum cami dışinda gecici gorevli olarak gonderdigi camide cemaat sıkıntılı ve benimle uğrasip duruyorlar,ben muftuluge itiraz edebilirmiyim.mecbur gitmek zorundamiyim,gorevlisi olmayan baska camiye verin diye istekte bulunabilirmiyim .

Çok Yazılan Konular

98 B'den Görevine Son Verilip Dönen Var mı?

Sözlük

Sanatta Çıplaklıktan Korkanlar 1 levi 1 pis burun 1 Olağan İnsanlar 1 ahuseda 1 şu an çalan şarkı 2 koku hafızası 1 aç gözünü 1 işsizlik 1 hoşlandığım erkek çok çirkin 1

Son Haberler

Erdoğan'ın ilk programı Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ndeVapur'daki yolcunun saçını yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktıTÜED: Cumhuriyet İkramiyesi en az 10 bin lira olmalıAdana'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklamaMilli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar