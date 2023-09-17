Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 16:37
whatsapp grupları

arkadaşlar bu işin resmi bi yönü var mı yada mantıklı bi çözümü, velilerin arasında kavga etmesi , mesai saatleri dışında gelen yazışmalar. böyle olmaz


atahoca
Genel Müdür
17 Eylül 2023 16:43

Okulunuz size telefon ve hat aldıysa dinlenme saatleri haricinde ve mesai saatleri içinde cevap vermeniz iyi olur. Yoksa özel numaranızın KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) hükümlerince kimseyle paylaşmak zorunda değilsiniz.

Bir arkadaşa bayan veli öpücük atmıştı. Arkadaş yanlışlıkla gönderdiniz diye uyarınca, bilerek gönderdiği cevabını duymuş... Her neyse...

Çok isteniyorsa eba'da veli bölümü var. Oradan yazışsınlar. Yazılanlar da kayıt altına alınır. Böylece uygunsuz durumlar da engellenir. Gerçi okullarda veli görüşme saatleri var. Çok isteyen gelir, görüşür.


melcea
Genel Müdür
17 Eylül 2023 17:38

Ozel maliniz olan telefon ve hatla istemediginiz grupta olmak zorunda degilsiniz. Olmak istiyorsaniz ama yersiz yazismalardan muzdaripseniz, yazismaya kapatin, sadece siz yazin. Tabi grup yoneticisinin siz oldugunu varsayarak yaziyorum. Ozelden gelen mesajlardan bahsediyorsaniz, kaale almayin. Bitiyor.

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