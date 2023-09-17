Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 17:10
Öğretmen Atama KPSS Taban Puanlar

Mülakat meselesi konuşulurken öğretmenlerin alanlarındaki netlerinin insanı ürkütecek derecede düşük olduğu söylenmişti. Peki işin hakikati nedir?

Öğretmenlerin KPSS netlerinin çok düşük olduğu söylenmişti. Öğretmenlik mesleğinde olanların KPSS ortalamasını doğru hesaplamak için kazananların ortalamasını almak lazım. En düşük puanlar aşağıda verildi. Bu puanlar için 70 civarında net yapmak gerekiyor. Ortalamanın dendiği gibi olmadığı, ya algı yapıldığı ya da yanlış değerlendirme yapıldığı meydanda.

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