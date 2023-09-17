Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 17:32
İlçe Emri ile geldim ben başlama yapmadan ücretli almışlar ne yapabilirim?
İlçe Emri ile geldim ben başlama yapmadan ücretli almışlar ne yapabilirim?

melcea
Genel Müdür
17 Eylül 2023 17:36

Ilce emri ile bir okula mi verildiniz? Siz bir sey yapmayacaksiniz. Siz baslayacaksiniz, ucretli ogretmen ayrilacak. Bu kadar. Sizinle alakali bir durum yok.


atahoca
Genel Müdür
17 Eylül 2023 17:38

Evet. Durum böyle.

Tayinlerin bu kadar geç yapılması maalesef bu tip sorunlara sebebiyet verebiliyor.

Tayinlerin Haziran ayı içerisinde bitirilmesi lazım. Hep son dakikaya kalıyor.

melcea, 14 dk. önce

Ilce emri ile bir okula mi verildiniz? Siz bir sey yapmayacaksiniz. Siz baslayacaksiniz, ucretli ogretmen ayrilacak. Bu kadar. Sizinle alakali bir durum yok.


ela.nurr
Aday Memur
17 Eylül 2023 17:43
istemediğim bir okula görevlendirme vereceklerini söylediler istediğim okula ise ücretli vermişler hocam
melcea, 14 dk. önce

Ilce emri ile bir okula mi verildiniz? Siz bir sey yapmayacaksiniz. Siz baslayacaksiniz, ucretli ogretmen ayrilacak. Bu kadar. Sizinle alakali bir durum yok.

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