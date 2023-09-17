Lojman süresindeki yaşadığım mağduriyet hakkında fikirlerinize ihtiyacım var.

kıymetli meslektaşlarım, öncelikle hepinize selamlar.

2023 yaz atama döneminde, ikinci şark görevim sebebiyle bulunduğum bir doğu ilinden batı iline tayin edildim. geçmiş yıllarda 3 yıl bir ilde, 6-7 ay ise başka bir ilde olmak üzere toplam 3 yıl 7 ay lojmanda ikametim söz konusu.

ben lojman durumunu bekleyip buna göre ilişik kesme düşüncesindeydim. 3 ağustosta lojman için arandım. eski yönetmeliğe göre bilenleriniz vardır, her tahsis komisyonunda 5 yıl oturabiliyorduk. ben bu şartlarda lojman başvurdum, 4 ağustos tarihinde lojmanın anahtarını alıp lojmanı inceledim ve aynı gün lojmanı kabul ettiğimi ve yerleşeceğimi sosyal hizmetlere gidip bildirdim ve anahtar bu tarihten itibaren bende kaldı. tekrar belirteyim, ben kabul ettiğim gün mevcut mevzuata göre 5 yıl oturma hakkım vardı. bu esnada görevli meslektaşımız sadece bilgisayarına bilgilerimi girdi ancak evrak vs imzalamadım.

akabinde ben ev için yaklaşık 50-60 bin civarı masraf yaptım. sonrasında taşınma işlemlerimi gerçekleştirdim. tekrar sosyal hizmetlere evrak işlemleri için gittiğimde, tarih 18 ağustostu ve lojmanı evrak üzerinde bana o gün tarihi ile teslim etmeleri gerektiğini söylediler. sebebini sorunca, yönetmeliğin değiştiğini, akabinde baş müdür değiştiği için eski tarihli olur alamadıklarını ve yeni yönetmeliğe tabi olduğumu söylediler. yani 1 yıl 5 ay kadar sonra lojmandan çıkmam gerektiğini ilettiler.

Tarihleri özetlersem: 4 ağustos lojman anahtarı teslim alışım, 8 ağustos yönetmelik değişikliği, 9 ağustos sayın müdür tayini, 18 ağustos çıkarılan tahsis oluru.

biri eski idare hakimliği yapmış aile dostumuz olan, 4-5 avukat ile görüştüm, kamu konutları yönetmeliğine göre anahtarı bana teslim ettikleri tarih itibariyle sisteme girişimin yapılması, hatta kiranın da bu tarih itibariyle kesilmesi gerektiğini, aksi halde görevi kötüye kullanmak fiilinden adli ve idari soruşturma gerekeceğinden bahsediyorlar. kontrol ettiğimde 4 ağustosta teslim aldığım daire için maaştaki kira kesintim 18 ağustos tarihli. bunun dışında görüştüğüm avukatlardan birinin dediğine göre ise, işi araştıran bir savcıya vs. denk gelirsek, ilgili birimdeki arkadaşların, anahtarı 4 ağustosta verildiğini bilmesine rağmen, bilinçli olarak 18 ağustos tarihli kesinti yapmaları, evrakta sahtecilik soruşturmasına da konu olabileceğinden bahsetti.

özetle resmi müracata girecek olursam, ilgili meslektaşlarım sorun yaşayacak ancak ben bunu istemiyorum. bu sebeple resmi sürece son dakikaya kadar girmeden sorunu çözmek için çabalıyorum. ancak ilgili birimdeki meslektaşlarımız ise, her konuşmamızda yapacak bir şey yok diyerek konuyu kapatma çabasında.

elimde anahtarın 4 ağustos itibariyle bende olduğuna dair, farklı günlerde çekilen ev görüntüleri ve bu görüntülerin 18 ağustos öncesi mesajlaşma uygulamalarından iletilmiş hali, evde çalışan ustaların gerek olması durumunda şahitliği ve evi gezdiğimde ve sonrasıda yanımda bulunan bir kaç meslektaşın şahitliği mevcut. İki delil daha var ancak, ilgili arkadaşların burayı okuma ihtimali olabilir diye, karartılma ihtimaline karşı onları burada belirtmek istemiyorum.

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