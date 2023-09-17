Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Eylül 2023 17:56
4-B 4-B geçiş durumları - unvan değişikliği sayılan haller (Adalet-GSB)

merhabalar. adalet bak. sözleşmeli olarak görev yapanlar gsb büro personeli ilanında asil olarak kazandığı takdirde geçiş yapabiliyor mu ? durumun istisnası var mı arkadaşlar

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