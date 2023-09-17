Arkadaşlar halka arzlara katılanlar kaç lot düşeceğinin ortalama hesabını ve ne kadar yatırması gerektiğini aşağıdaki hesaplama aracını kullanarak yapabilirler. Çok kullanışlı bir araç mantık şu şekilde;

Hesaplayacağınız halka arzın bireysele kaç lot vereceğini bulun. Bunu Bireysele Dağıtılacak Lot: kısmına yazın. Beklenen katılımcı sayısı kısmına beklediğini katılımcı sayısını yazın fiyat kısmına da halka arz edilen şirketin halka arz fiyatını yazın ve hesapla tuşuna basın.

https://www.halkaarztakvimi.com.tr/halka-arz-lot-hesaplama/