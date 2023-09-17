Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2023 18:40
eğitim tayini
arkadaş merhaba. sosyal hizmet lisansım var ve bugün bugün ek tercihlerin son günü. sağlık kurumları işletmeciliği eğitim durumu tayini sayılıyor mu? yardımcı olur musunuz

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