Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


17 Eylül 2023 19:22
Kuklalar

KUKLALAR

Size HİPNOZ ile tedavi olabileceğiniz yada dil öğrenebileceğiniz söylendi mi?

Yüksek kademelerde BÜROKRAT yada SİYASETÇİ'misiniz?

Ve size böyle bir uygulamada bulunuldumu?

Muhtemelen mahrem bilgileriniz alınmış ve farkında olmadan hiç yapmayacağınız eylemlerde bulunmuşsunuzdur.

AKLINIZA MUKAYYET OLUN.!!!!

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