Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


17 Eylül 2023 20:07
Şizofreni engeli %40'ın altında olan biri normal KPSS'den atabilir mi?

Arkadaşlar benim ses duyma problemim var şizofreni diye geçiyor. Ama durumum kötü değil. Sadece ilk başladığında 2-3 kez halisülasyona girdim sonra sesin dediklerine inanmamayı öğrendim. Şuan ki durumum uzun zamandır aynı sadece ses duyuyorum başka bir problem yok. Ekpss içinde %40 engel lazımmış en az. Peki benim engelim %40'ın altında olursa ( daha raporum çıkmadı) normal kpss ye girip memur olabilir miyim ?

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