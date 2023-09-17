Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Eylül 2023 20:07
Can güvenliği nedeni ile tayin istedim ne zaman aciklanır

Doğu ilinde görev yapıyorum ilk şarkım.Henüz tayin isteyeli 1 ay olmadı tahmini ne zaman açıklanır.Birde batı iline tayin istedim benim normalde şarkın bitmesine 10 ay var beni acaba şark iline mi yoksa batı iline mi gonderirler bu şarkın 3 2 sini yada 4 3 nü yapınca şark bitti sayiliyormus o ilk şark içinde geçerli mi cevaplar için tşkler


memuraday-y
Şef
17 Eylül 2023 21:01

Can güvenliği konusu nedir?

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