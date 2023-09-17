Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Eylül 2023 20:59
DİYARBAKIR BES

Diyarbakır vakıfbank yeni gelen polislere zorunlu bes yaptı iki kezde kesinti yaptu türkiye sigorta diyen oldu orada görünmüyor e devlet takasbankta görünmüyor banka muhatap olmuyor teli açan yok hangi acente arkadaşlar bilen varmı

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