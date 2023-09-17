Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Eylül 2023 21:03
Uzem mekatronik elektrik

Sakarya ve Amasya'da uzaktan eğitim elektrik mekatronik vs okuyup okuduğu dönem memur olanlar stajınızı nasıl halledip mezun oldunuz

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