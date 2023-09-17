KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


17 Eylül 2023 21:07
Sakarya Amasya uzem mezun olanlar

Sakarya ve Amasya'da uzaktan eğitim elektrik mekatronik vs okuyup okuduğu dönem memur olanlar stajınızı nasıl halledip mezun oldunuz

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