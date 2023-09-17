Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 21:10
Paraya ihtiyacım var. Kredi ve ikraz çekemiyorum. Fikir tardımı istiyorum!!!

Merhaba.

Paraya ihtiyacım var. Kredi ve ikraz çekemiyorum. Kredi kartım iptal oldu. İcra batağında battıkça batıyorum. Nereden para bulabilirim ? Fikir yardımı istiyorum!!!

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