Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 21:10
Paraya ihtiyacım var. Kredi ve ikraz çekemiyorum. Fikir yardımı istiyorum!

Merhaba.

Paraya ihtiyacım var. Kredi ve ikraz çekemiyorum. Kredi kartım iptal oldu. İcra batağında battıkça batıyorum. Nereden para bulabilirim ? Fikir yardımı istiyorum!!!


didaof
Aday Memur
17 Eylül 2023 21:45

Tanıdıklar var


Abıhayat2
Memur
17 Eylül 2023 22:28
tefeci bul en fazla öldürülürsün.
Toplam 2 mesaj

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