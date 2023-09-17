Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2023 21:33
il içi tayin
merhaba 2 yıllık hemşireyim.Son atamada kadrolu oldum il içi tayin isteyebiliyor muyum? yıl şartı var mı ? Varsa bile istediğim hastanenin başhekimini ve hastanemin başhekimini ikna edersem geçebilir miyim

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