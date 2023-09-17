Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2023 21:37
istifa sonrası yeniden atama
Arkadaşlar 3 yıl önce üniversite hastanesine 4 b sekreter olarak girmiştim çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmıştım hastane girişimi 4a olarak yapmış istifa sonrası yeniden atamaya başvuru yapabilir miyim bilgisi olan varmi

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