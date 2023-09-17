Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 22:05
Üstün başarı belgesi

Arkadaslar Temmuz ayında üstün başarı belgesi işlenmiş sisteme. Yeni farkediyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor, ödül nedir tam olarak?


bayza
Şef
17 Eylül 2023 23:00

Belgenin kendisi ödül, para ödülü üstün başarı belgesi alanlar için ayrıca teklif ediliyor. Ne zaman verirler allah bilir. Pandemide 2 tane birden başarı belgesi gelince çok fazla birikme olmuştur. Muhtemelen çok uzun bir zamana yayarlar, bence unutun, bir gün gelirse ödül sevinirsiniz.

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