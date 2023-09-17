Avukat olarak görevlendirme örneği

Sayın arkadaşlarım memur olarak çalışmakta iken hukuk fakültesini bitirdim ve avukatlık stajımın son günlerindeyim. Memuriyette aslolan bulunduğu kadronun gerektirdiği işi yapmaktır ve 657 sayılı kanunun 87. maddesinde de memurların ikinci görev yasağından bahsedilmektedir. Ancak aynı kanunun 88'inci maddede istisnalar sayılmış, ve atamaya

yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla,

1) diş tabiplikleri, eczacılıkları,

kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ... şeklinde ifade kullanılmıştır. Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın da bu minvalde 08.06.2006/9227 sayılı görüşü bulunmakta ve avukatlığın ikinci görev olarak verilebileceği öngörülmektedir. Çalıştığım kurumun hukuk işleri ve insan kaynakları ile bu konuyu görüştüm ve ılımlı yaklaştılar ancak kendilerine bir örnek yazı bulabilirsem işimin çok daha kolaylaşacağını söylediler.

Şimdi kurumlarınızda bu şekilde henüz kadrosu avukat olmayan ancak bu maddeye göre ikinci görev olarak avukatlık görevini yapan birisi varsa benimle iletişime geçebilirse minnettar olacağım. Şimdiden teşekkürler.