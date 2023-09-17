Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2023 23:00
Hastanede Çalışan Sürekli İşçi

Hastanede çalışan hasta karşılama ve yönlendirme görevlileri KPSS ile mi giriyor ? 4D'li mi yoksa 4A'lı mı oluyor. Hizmet dökümünde 4A olarak gözüküyor fakat sürekli işçi 4D'li diyorlar. Bir de bunlar kadrolu mu oluyor işten çıkarılma gibi durumları oluyor mu? Bilen yardımcı olursa sevinirim

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