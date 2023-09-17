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Editörler : **sude**


17 Eylül 2023 23:13
Erzurumlulular yardim

Arkadaşlar merhaba Erzurum da nerede ev tutulur? Yakutiye Palandöken ya da Aziziye ilçelerinde hangi mahalleler aile için uygun? Çalışma yeri Atatürk Üniversitesi olacak inşallah ama araç var ulaşımdan ziyade iyi mahalle önerilerinizi bekliyorum. Yardımlarınız için teşekkürler

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