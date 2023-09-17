Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 23:15
Eş Durumu

Ocakta il dışına eş durumu isteyeceğim. Fakat ben eş durumu isteyeceğim zamanda eşim aylıksız izinde olacak. Bu durumda eş durumu başvurum ret edilir mi? Yani eşin şu an çalışmıyor zaten eş durumu yapamazsın denilir mi? Şubat'ta göreve başlayacak zaten.


atahoca
Genel Müdür
17 Eylül 2023 23:21

İzinde olan görevden ayrılmadığına göre sorun olmasa gerek.

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