Öğretmen çalıştığı ilçede ikamet etmek zorunda mi

İller arasında gidiş geliş yapan öğretmenler var.

Göreve başladığımız yıllarda belediye sınırları dışına çıkarken izin alma zorunluluğu bile vardı, fakat o kalktı.

Soruşturmadan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Aksi bir kanun olmadığı müddetçe zaten aşağıda verdiğim Anayasa ve 657 sayılı Kanun hükmünce böyle bir ikamet mecburiyeti yok. Günümüz kira artışlarını da savunmasına ekleyince sorun kalmayacaktır. Kaymakam kanunları bilmeden işgüzarlık yapmış. Görevlendirmesi kabul edilmeyecekti, o kadar.

Anayasa Madde 23-Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

İKAMET MECBURİYETİ:

Ek Madde 20 -(Mülga madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)