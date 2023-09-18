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Editörler : enginkrtpalex 10


18 Eylül 2023 00:52
Süper Lig Tahmin Yarışması 6. Hafta

Maç Başlangıç : 22 Eylül 2023 saat: 20:00

Gaziantep - İstanbul

Pendik - Karagümrük

Rize - Sivas

Başakşehir - Galatasaray

Antalya - Samsun

Beşiktaş - Kayseri

Ankaragücü - Konya

Kasımpaşa - Adana demir

Alanya - Fenerbahçe

Hatay - Trabzon

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