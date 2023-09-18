Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Eylül 2023 01:57
Bilimsel Makale Astsubay Çalıştay Ortak Akıl Grubu Üyeleri,

ASTSUBAYLARA verilmeyen statüden doğan alacağımız Mesleki itibarımız ve MAKAM-GÖREV-TEMSİL-KADROSUZLUK TAZMİNATLARINI Astsubaylar da almalıdır.

Biz yıllarımızı, hayatımızı, HERŞEYİMİZİ verdiğimiz bu şerefli meslekten Emekliye ayrılırken bizleri böyle mağdur edenlerden HESAP da soramıyoruz ! Nereye kadar GİDECEK ,

HAKLARIMIZI kim savunacak ! Yeter artık !

@RTErdogan

@ErbakanFatih

@akbasogluemin

@erkanakcay45

@Akparti

@rprefahpartisi

@csgbakanligi

@isikhanvedat

#YaparsaCumhurYapar dedik oda olmadı..

HAK ARAMA MÜCADELEMİZ İÇİN ÇALIŞTAY HAZIRLIK RAPORU BİLİMSEL MAKALE YAZIM SÜRECİ BİTİRDİK... #AstsubaylarTekYürek #GüçlüTemadGüçlüAstsubay Haklı davamızda ASTSUBAYLARA verilmeyen statüden doğan alacağımız Mesleki itibarımız ve MAKAM-GÖREV-TEMSİL-KADROSUZLUK TAZMİNATLARINI Astsubaylar da almalıdır.

@yasargulertcnull@TSKGnkur

@tcsavunma

@DurgenHamza

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@TesudMerkez

Bilimsel Makale Çalıştay Hazırlık Çalışma Grubu Koordinatörü

(Em.) K.K.K NEVZAT YÜKSEL

Bilimsel Makale Çalıştay Hazırlık Çalışma Grubu

(Em.) Hv.K.K. ALİ SERİN

(Em.) K.K.K FAHRETTİN BAĞRI

(Em.) JGK HÜSEYİN KORKMAZ

(Em.) JGK İSMET ŞEKER

(Em.) K.K.K NEVZAT YÜKSEL

(Em.) JGK SEZGİN YILMAZ

(Em.) K.K.K ŞENER MARANCI

(Em.) Dz.K.K. YALÇIN TUNÇBİLEK

(Em.) Dz.K.K Murat Kosa

(Em.) K.K.K Hüsamettin DUMAN

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