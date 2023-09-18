Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Eylül 2023 01:59
ek gösterge kaçtır ?
7/2 hemşire ek gösterge 1600 ken 7/3 olunca hala 1600 gösteriyor normal mi ?

Çok Yazılan Konular

Allah aşkına yardım edin uyuyamıyorumSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Acil Destek. Kan takviyesi nerden temin edilir.Diş hastanesinde tibbi sekreter olmak...Tayin ile ilgilikidem derece maas farki 5 in' 1 iönemliMaaşdöner sermayeElbistan Devlet Hastanesi hakkında bilgisi olan var mı

Sözlük

kendisi gitmiş geride açtığı konular kalmış olan yazarlar 1 Buraya nasıl düştünüz 1 koku hafızası 2 meksika'da sergilenen uzaylı mumyaları 1 Sanatta Çıplaklıktan Korkanlar 1 ahuseda 1 riyazet 1 Çaylak yazar 1 uruguay 1 nevralji 1

Son Haberler

6. Derece tekniker kadrosunda görev yapan memur hususi pasaport alabilir mi?Tarımda üretim nasıl artırılır, nasıl artırılamazYedek filtreyle tasarruf evinde%1.79 Faizli 70.000 TL Kredi Fırsatı!Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar