İller arası tayin ve çkys

Temmuz iller arası tayinle atandım. 4 agustosta çkys düştüm. Fakat gitmedim. Çkys de halen yeni yerne atanmış ama mevcut yerinden ayrılmamış yazıyor. Bu yazı ne zaman düzelir bilen var mı ?? Eş durumu tayini de verdim anlayamıyoruz hangisi için yazdıgını

Temmuz iller arası tayinle atandım. 4 agustosta çkys düştüm. Fakat gitmedim. Çkys de halen yeni yerne atanmış ama mevcut yerinden ayrılmamış yazıyor. Bu yazı ne zaman düzelir bilen var mı ?? Eş durumu tayini de verdim anlayamıyoruz hangisi için yazdıgını