Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Eylül 2023 03:30
4B sözleşmeli 3+1 dolduktan sonra tayin hakkı

4B sözleşmeli olarak atanan birinin kişi 3+1 dolduktan sonra tayin hakkı oluyor mu?


alonestyle
Aday Memur
18 Eylül 2023 03:32

yani 4 yıl dolduktan sonra tayin hakkımız hemen oluyor mu?

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