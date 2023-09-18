Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Eylül 2023 08:40
Maaş Robotu

Memurlar Nette Ocak maaşımızı ne zaman hasaplayabileceğiz çok merak ediyorum niye güncelleme yapılmıyor


feridunemeksiz
Şef
18 Eylül 2023 09:01
şubatı bekle

orhanzektir
Memur
18 Eylül 2023 09:18

Ocak 3 te son enflasyon açıklanacak ondan sonra maaş robotuna yansır. Şuan ne kadar geleceği bilinmiyor ki.


fakir.adam
Şube Müdürü
18 Eylül 2023 09:37

"çok merak ediyorum niye güncelleme yapılmıyor" diyor bir de. acaba hiç bir verinin belli olmamasından olabilir mi? matematik, veri, hesap, bilim vs. bunlardan haberdar deyil insanlar.


hasan4145
Aday Memur
18 Eylül 2023 09:44

yazdıklarınıza dikkat edin daha önceden memurlar net yaklaşık bi tahmin yapıp hesaplama yapıyordu bi sussanız artık herkes bilmeden konuşuyor

fakir.adam, 47 dk. önce

"çok merak ediyorum niye güncelleme yapılmıyor" diyor bir de. acaba hiç bir verinin belli olmamasından olabilir mi? matematik, veri, hesap, bilim vs. bunlardan haberdar deyil insanlar.

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