Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Eylül 2023 08:42
İş yerinde kitap okunur mu?

Mesai saatleri içinde eğer yapacak işin yoksa işleri aksatmamak şartıyla oturup kitap okumakta bir sakınca var mıdır arkadaşlar?


elektrikci501112
Aday Memur
18 Eylül 2023 08:47
Aslında olmaması gerekir ben de okumak isterim ama bilgisayarda boş boş takılsak kimse bir şey demez ama kitap okusak şuna bak mesai dolduruyor derler

orhanzektir
Memur
18 Eylül 2023 08:51

Yasak yani? Okursak ne gibi sorun olur ki?

elektrikci501112, 2 saat önce
Aslında olmaması gerekir ben de okumak isterim ama bilgisayarda boş boş takılsak kimse bir şey demez ama kitap okusak şuna bak mesai dolduruyor derler

elektrikci501112
Aday Memur
18 Eylül 2023 08:57
Yasak olup olmadığını bilmiyorum sadece mevcut durumun böyle olduğunu düşünüyorum.
orhanzektir, 2 saat önce

Yasak yani? Okursak ne gibi sorun olur ki?


hadibe2
Aday Memur
18 Eylül 2023 09:25
o kadar doğru söyledin ki telefonla bilgisayarla boş boş uğraşmak kitap okumaktan daha iyi konumda şu an şaka gibi
elektrikci501112, 2 saat önce
Aslında olmaması gerekir ben de okumak isterim ama bilgisayarda boş boş takılsak kimse bir şey demez ama kitap okusak şuna bak mesai dolduruyor derler

yellow2578
Memur
18 Eylül 2023 09:27

Tabiki okunur neden okunmasın ki :)) Öğle yemeğinde oku


fakir.adam
Şube Müdürü
18 Eylül 2023 09:35

okunmaz. caiz değildir. zinhar.


E.Kayı Han
Editor
18 Eylül 2023 09:36

Kitabın PDF'sini indir bilgisayardan oku.

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