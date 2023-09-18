İş yerinde kitap okunur mu?

Aslında olmaması gerekir ben de okumak isterim ama bilgisayarda boş boş takılsak kimse bir şey demez ama kitap okusak şuna bak mesai dolduruyor derler

Aslında olmaması gerekir ben de okumak isterim ama bilgisayarda boş boş takılsak kimse bir şey demez ama kitap okusak şuna bak mesai dolduruyor derler