KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Eylül 2023 09:11
KPSS Puanını kullanma

Arkadaşlar merhabalar pmyo 400 erkek komiser yardımcısı alacağını duyurdu şimdi başvursam ama sınava gitmesem kpss puanım öğretmenlik için yanar mı yoksa p3 mü yanar sadece? Lütfen net bilgisi olan yazsın beni yargılayacak birinin de yazmasını istemiyorum. Saygılar.

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