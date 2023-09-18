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Editörler : **sude**


18 Eylül 2023 10:16
Memurluk mu yoksa Evlilik mi monotonluk?

Sizce evlilik mi daha monotondur yoksa memurluk hayatı mı?

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