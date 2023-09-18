Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat soruları

Arkadaşlar merhaba. Ünvan değişikliği sözlü mülakatta bize 2 adet soru sorulacak değil mi? Biri genel kültür, diğeri de mesleki alan olacak. 3. bir soru olacak mı bilen var mı? Son yapılan 2020 sınavının mülakatında 2 adet soru sorulmuş.

Arkadaşlar merhaba. Ünvan değişikliği sözlü mülakatta bize 2 adet soru sorulacak değil mi? Biri genel kültür, diğeri de mesleki alan olacak. 3. bir soru olacak mı bilen var mı? Son yapılan 2020 sınavının mülakatında 2 adet soru sorulmuş.