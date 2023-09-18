Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Eylül 2023 10:36
Milli eğitim bakanının rektör olarak atanmasındaki süreç ,, sizce mülakatta inançlı birinin torpil y

Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak görev alan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin?in rektörlüğe atama süreci tartışmalara neden olmuştu. Rektörlük için gereken 3 yıl profesörlük şartı, Tekin?in rektör atanabilmesi için kaldırılmıştı. Tekin, ?Karma eğitim zorunlu değil? sözüyle de gündeme gelmişti. (bir gazete haberinden alıntı inançlı biri olan milli eğitim bakanımızın rektör olarak atanması da sanki torpille olmuş gibi geldi bana

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