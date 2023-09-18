KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


18 Eylül 2023 10:54
Tebligat

merhabalar, atandığım kuruma evrak teslim edeli 5 hafta oldu, kuruma teslim ettiğim evraklardaki adresim değişti e devlet üzerinden güncelledim kuruma mail de attım bu durumu fakat tebligat güncel adresime mi gelir yoksa kuruma teslim ettiğim evraktaki eski adresime mi gelir bilmiyorum. Ve süreci yaşayan arkadaslarım varsa tebligat evrakları teslim ettikten kaç hafta içinde geliyor? bu durumu takip edebileceğim bir yer var mı?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
18 Eylül 2023 11:07

Kurumdan kuruma ve şehirden şehire değişen bir süreç. Evrak teslimi sonrası arşiv araştırması yapılır. Arşiv araştırması İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde atama yoğunluğundan dolayı uzun sürebiliyor. Daha sonra atamanız yapılır ve tebligat gönderilir ya da aranırsınız. Kısaca kurumla bağlantınızı koparmayın.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Gsb yedekZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Kpss b 90+ için kaç net lazımGSB Büro Personeli YedekGeçmiş Olsun Türk GençliğiGüncel bilgiler icin gündemi takip?Yeni Mezunum Kpss'ye çalışmayı düşünüyorum ve Memurluk hakkında merak ettiğim birkaç soru var.Devlet tüm imkanlarını ibf liler için zorlarken bile tek çatı altında birleşiyor. Ya mimarlara ne deGsb belge

Sözlük

disoryantasyon 1 biscolata 1 merhaba sözlük ben geldim 1 el sallamak 1 uçucu vertigosu 1 Sanatta Çıplaklıktan Korkanlar 1 uruguay 1 Buraya nasıl düştünüz 1 işsizlik 1 markete defekasyon yapan kadın 1

Son Haberler

İzmir'de düşen helikopterde üç personelin cansız bedenine ulaşıldıKamuda istihdam edilen gazi, gazi ve şehit yakını sayısı 48 bin 819'a ulaştıElif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada savcılıktan tutuklama talebiKamu personeli spor oyunlarında buluşacakİç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan yolda 'kış çilesi' bitiyor

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar