Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Eylül 2023 11:14
il dışı görevlendirme hakkında soru
evli öğretmenler mi başvurabiliyor sadece. bekar bi öğretmen il dışı görevlendirme istemiyle dilekçe verebilir mi. bunun yolu yordamı hakkında bilgi verebilir misiniz. teşekkür ederim şimdiden

melcea
Genel Müdür
18 Eylül 2023 11:34

Bunun icin herhangi bir basvuru yok. Dilekce vermek icin de herhangi bir engel yok. Mazaretinizi yazip verin.

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