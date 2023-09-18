Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Eylül 2023 11:18
Tebligatlar

Biz kalem personeli PTT memuru olmadığımız için tebligatlarda kişinin rızasını aldığımızı belirten kaşe vuruyoruz.

Siz nasıl yapıyorsunuz


E.Kayı Han
Editor
18 Eylül 2023 11:48

Mahkemeden ayrılalı çok uzun zaman oldu ama eskiden kalemde bizzat yazar imzasını alırdık.

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