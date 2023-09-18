Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


18 Eylül 2023 11:24
Ta4slt kimdir?

Merhaba,

Ben Sertan, 27 yaşındayım ve Burdur'da yaşıyorum.

Nisan ayı öncesine kadar İstanbul'da yaşıyordum. Evlendikten sonra şehir değiştirme kararı aldım. Şuan bir Lisede Memur olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Amatör Telsizciyim kullanıcı adım oradan geliyor :)

Forumda bulunma sebebim benimle aynı sorunları ve sıkıntıları paylaşan insanlarla görüş ve fikir paylaşımında bulunmak.

Herkese iyi forumlar diliyorum. TA4SLT.

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